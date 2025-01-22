Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


22 Ocak 2025 16:25
sözleşmeliden kadroya geçen personelin tayin hakkı

arkadaşlar 15,06,2021 tarihinde sözleşmeli personel olarak göreve başlayan personel 15,04,2023 tarihinde kadro aldı bunlar tayın hakları 3+1 olarak yanı 4 yıl olarak belirtildi şimdi bunların sıstemden biografılerine baktığımızda kadro aldıktan sonra hizmetleri sayılıyor yanı sözleşmeli olarak çalıştıkları hizmete sayılmıyor bugün iti barıyle 1 yıl 9 ay 26 gün hizmeti çıkıyor eğer tayın hakları ilk başladığı gün ise 6. ayda hak sahıbı oluyorlar ama kadrolu günden itibaren sayılırsa daha 2 yılları var bu konuda bilgisi olan varmı


HALİT87
Şef
22 Ocak 2025 20:12

Hocam sözlesmeli süre sayılıyor.. 2025 haziran da tamam

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