Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Ocak 2025 16:37
İstifa edip tazminat ödeyen var mı?

istifa ederken tazminat miktarı neye göre hesaplaniyor okulda imza attığımız miktar mı yok enflasyon farkı ekleniyor mu üstüne


Dead.588
Memur
22 Ocak 2025 16:51

Boşver istifa edeceksen bunları düşünme


diyorumki06
Şef
22 Ocak 2025 17:24
kaç yıllık memursun

Çınareh
Aday Memur
22 Ocak 2025 21:27
istifa edeceğim için bunu düşünüyorum zaten
Dead.588, Dün

Boşver istifa edeceksen bunları düşünme


Brse
Memur
22 Ocak 2025 21:51

İstifa etme. Psikopata oyna. İyi oyuncu isen gih ol. Memleketine git .keyfine bak..


Dead.588
Memur
22 Ocak 2025 22:17

O iş zaman kaybı artık gih memuru yapmıyorlar

Brse, Dün

İstifa etme. Psikopata oyna. İyi oyuncu isen gih ol. Memleketine git .keyfine bak..


memuraday-y
Şube Müdürü
22 Ocak 2025 22:34

Başka bir kurumu mu kazandınız hocam ?

Çınareh, Dün
istifa edeceğim için bunu düşünüyorum zaten

Çınareh
Aday Memur
23 Ocak 2025 00:08
öyle bı imkan olsa hiç düşünmeden giderim İstanbul'da yoğunlukta çok yordu artık
Brse, Dün

İstifa etme. Psikopata oyna. İyi oyuncu isen gih ol. Memleketine git .keyfine bak..

Toplam 7 mesaj

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