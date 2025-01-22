Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Ocak 2025 16:37
yakın zamanda istifa edip tazminat ödeyen var mı
istifa ederken tazminat miktarı neye göre hesaplaniyor okulda imza attığımız miktar mı yok enflasyon farkı ekleniyor mu üstüne

Dead.588
Memur
22 Ocak 2025 16:51

Boşver istifa edeceksen bunları düşünme


diyorumki06
Şef
22 Ocak 2025 17:24
kaç yıllık memursun
Toplam 2 mesaj

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