KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


22 Ocak 2025 16:39
Türkşeker hakkında

Türkşeker hakkında

turkseker'e merkezi atamalarla memur olarak

atandım. Genel bilgilendirme yapabilecek arkadaş var mı maaş, kadro,

giyim yardımı vs. hakkında ve kılık kıyafet konusu hakkında

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