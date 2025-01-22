Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


22 Ocak 2025 16:50
izin ve istirahat

öncelikle hayırlı işler dilerim.

Çalıştığı kurumdan 19.01.2025 tarihinde 17 gün senelik izin alan memur izninin ikinci günü rahatsızlanıp 10 gün istirahat alan bir memur rapor bitimi kalan iznini kullanmaya devam edermi ne zaman işbaşı yapması gerekir.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
22 Ocak 2025 17:25

Kalan iznini kullanmaya devam edebilir ama hastalık izni süresi yıllık izin süresi içinde kaldığı için işe dönüş tarihi değişmez. Raporlu olduğu günler yıllık izin kullanmış olarak sayılmaz. Yani yıllık izninden 7 gün kullanmış sayılır, 10 gün hastalık izni kullanmış olur.

https://cdn.bartin.edu.tr/personel/ae8f57c8ad4254b5019c6fb31b079871/18_mzEZcdY.pdf

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