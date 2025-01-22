KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


22 Ocak 2025 16:54
2025 yılında atanabilir miyim?

Merhaba p3 89.1 puanım var ve 4001 den merkezi veya sözleşmeli atanma ihtimalim nedir?


Sansasyonell
Aday Memur
22 Ocak 2025 17:48

Evet atanırsınız büyük ihtimalle. Bölüm nedir


the back of furkan
Şube Müdürü
22 Ocak 2025 18:05

yine açıktan alımları dene üstad. Ama tavsiyem ikinci üni ile iibf bölümlerinden birini bitirmen.

bu konuda anlattım.

https://forum.memurlar.net/konu/2571476/ikinci-universite-kayitlari-18-ekimde-bitiyor.html

2025 eylülde başlasan 2026 kpss puanı ile 3 ve 4. atamaya yetişirsin.

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