KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


22 Ocak 2025 17:13
Astsubay Ön Eleme Tarih Değişir mi?

Beni ilk güne yani 27 ocağa atmışlar ama hala kilo fazlam var. Forumda diğer günler gitsen sorun olmaz demişler ama garanti mi bilemedim. Jandarma arkadaşımı aradım öyle bir şey olmaz dedi. Zaten kesin elenirim kilodan yetişmez pazartesiye ama dedikleri gibi diğer zamanda gitsem olur mu?

Çok Yazılan Konular

MSB 1000 kişilik personel alımı için mülakata çağrılanlar ne zaman belli olurPiyade Komando Subaylik mi POMEM mi ?Hava kuvvetleri astasak süresi ve yerleriHava piyade astsubay puan durumu

Sözlük

berlin duvarı 2 İnfluenza 1 basiretli insan 1 Bugün olanlar 1 lara croft 2 kır pidesi 1 burun tıkanıklığı 1 Bolu Kartalkaya otel yangını 5 deve sidiği 2 ebola 3

Son Haberler

Öğle namazından çıkan cemaate bıçakla saldırdıBorsa günü yükselişle tamamladıYılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplandıMehdinin askeri olduğunu iddia eden üfürükçü gözaltına alındıYangın faciasında kahreden detay! 'Ne olur bizi kurtar, yanıyoruz'

Editörün Seçimi

Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemi