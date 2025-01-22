Memurlara Öğretmenlik yapma hakkı verilmelidir !

KPSS de Matematik, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Genel Kültür, Vatandaşlık derslerinde; bu branştaki öğretmenlerimizden çok daha yüksek puan alan memurlarımıza veya memur adaylarımıza 1 yıllık bir eğitimle eksikleri tamamlanarak öğretmenlik yapma hakkı verilmelidir.

KPSS de yüksek puan alan memur ve memur adayları öğretmenlerimizden çok daha yüksek puan almaları yanı sıra mezun olmuş oldukları üniversitelerde de daha zorlu bir öğretim görmüşlerdir.