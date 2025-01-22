Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ocak 2025 17:46
Memurlara Öğretmenlik yapma hakkı verilmelidir !

KPSS de Matematik, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Genel Kültür, Vatandaşlık derslerinde; bu branştaki öğretmenlerimizden çok daha yüksek puan alan memurlarımıza veya memur adaylarımıza 1 yıllık bir eğitimle eksikleri tamamlanarak öğretmenlik yapma hakkı verilmelidir.

KPSS de yüksek puan alan memur ve memur adayları öğretmenlerimizden çok daha yüksek puan almaları yanı sıra mezun olmuş oldukları üniversitelerde de daha zorlu bir öğretim görmüşlerdir.

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