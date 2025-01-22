Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Ocak 2025 17:47
sorunlu hasta
hakaret eden hastaların işlemlerini yapmak gibi bir Zorunluluğumuz var mı? bilgisi olan bilgi verirse sevinirim

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