sorunlu hasta

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
Sorularınızı yanıtlıyorum.Hastanede yer değişikliği tarzı taleplerin ciddiye alınmamasıkamudan asmye geçiş?Sağlık Bakanlığı Perfüzyonistİlden taşra ilçeye mehil müddeti var mı ?asm hemşire maaşı??Hizmet birleştirme hakkındaİller arasi tayin8 yıla 1 kademe hakkının sözleşmelide geçen süreleri kapsaması hk.Sağlık Bakanlığı kadro talebi toplamaya başladı mı ?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemi