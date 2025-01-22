Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


22 Ocak 2025 18:20
TCDD İşletme Müd. atanmış Mühendisler

İşletme Müdürlüğü'ne atandım. Atandığım kadroda vardiya kodu yok. İşe başlarken sağlık raporunda B Grubu işlerde çalışır ibaresi tüm mühendis kadroları için zorunlu mu yoksa değişiyor mu?


edi58
22 Ocak 2025 18:38

**Elektrik Elektronik Mühendisleri için soruyorum.

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