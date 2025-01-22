Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


22 Ocak 2025 19:02
Promosyon anlaşması hk.

7.Kolordu Y.kredi ile 82 bin tl olarak anlaşma yaptı. Nisan ayı ortalarında hesaplara yek seferde yatıracak. Havacilar 110-130 bin tl civarı yapmışlar anlaşmayı. Jandarma hakkında duyumum yoktur. Hayırlı olsun şimdiden.

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