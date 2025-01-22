Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


22 Ocak 2025 19:25
Ekpss ile erken emeklilik kalkacak mı?

Arkadaşlar, bir süredir sosyal medyada ekpss ile yeni atanan memurların (özellikle düşük engelli raporuna sahip olanların - yüzde 40 gibi -) tasarruf tedbirlerinden dolayı erken emeklilik haklarının kaldırılacağı hakkında söylenti var. Bundan emin olmaj adına birileri açıklayabilir mi??

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