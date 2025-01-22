Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


22 Ocak 2025 19:53
İbb yakacak yardımı?

Son sds. Sözzleşmesinde ibb her yıl 1 sds yakacak yardımı sözü vardı...

Yapılcakmı ve zamanı?

Bilgisi olanlar lütfen...

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