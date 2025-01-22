Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Ocak 2025 20:55
sağlık bakanlığında güvenlik ve arşiv soruşturması nasıl işliyor

güvenlik soruşturması var mı bu arada sağlık bakanlığında ? mülakatlı alımlardan veya işçi alımlarından bahsetmiyorum normal sağlıkçı alımında ne tür bir güvenlik ve arşiv soruşturması oluyor ve çok detaylı mı ? adli sicil kaydında bir şey olmayan biri için süreç kaç günde biter ?

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