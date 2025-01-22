KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


22 Ocak 2025 21:59
sözleşmeliden diğer bir kuruma geçiş
merhaba arkadaşlar. ben icra katibiyim. aynı zamanda mühendisim. ve aöften işletme okuyorum 4. sınıf (lisans) . eğer aöf den mezun olursam 2026 kpss den en kötü işletmeye atanabiliyor muyum? hali hazırda sözleşmeli memur olarak çalıştığım için bu bir engel olur mu? muvafakatname falan diyorlar. tam bilmiyorum ne olduğunu. o sorun yaratır mı? çünkü icrada çalışan bir memur arkadaş büro personelliğine atanmıştı ve onay çıkmadı gidemedi.

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