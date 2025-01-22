sözleşmeliden diğer bir kuruma geçiş

merhaba arkadaşlar. ben icra katibiyim. aynı zamanda mühendisim. ve aöften işletme okuyorum 4. sınıf (lisans) . eğer aöf den mezun olursam 2026 kpss den en kötü işletmeye atanabiliyor muyum? hali hazırda sözleşmeli memur olarak çalıştığım için bu bir engel olur mu? muvafakatname falan diyorlar. tam bilmiyorum ne olduğunu. o sorun yaratır mı? çünkü icrada çalışan bir memur arkadaş büro personelliğine atanmıştı ve onay çıkmadı gidemedi.

merhaba arkadaşlar. ben icra katibiyim. aynı zamanda mühendisim. ve aöften işletme okuyorum 4. sınıf (lisans) . eğer aöf den mezun olursam 2026 kpss den en kötü işletmeye atanabiliyor muyum? hali hazırda sözleşmeli memur olarak çalıştığım için bu bir engel olur mu? muvafakatname falan diyorlar. tam bilmiyorum ne olduğunu. o sorun yaratır mı? çünkü icrada çalışan bir memur arkadaş büro personelliğine atanmıştı ve onay çıkmadı gidemedi.