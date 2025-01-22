Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Ocak 2025 22:24
İbka talep toplama zamanı

Geçen sene aralık sonu gibi ipka talepleri toplanmaya başlamıştı, bu sene şuan daha toplanmaya başlanmadı, ipkalarla bir çalışma mı var acaba duyumu olan var mı?


Quake38
Aday Memur
22 Ocak 2025 23:11

Nerden tayincisiniz? Yeni yönetmelik çalışmalarıyla alakalı olabilir. Deprem illeri şarktan çıkacak, bazı illerin süresi uzayacak deniyor


TÜRK1512
Aday Memur
22 Ocak 2025 23:16
İpka ne ya görev süren dolunca yapacaksın tercihini gideceksin bu ne arkadaş ya bu ipkanin biran önce kaldırılması gerekiyor

Türkçü07
Şube Müdürü
22 Ocak 2025 23:22
dogudan batıya tayinciyim
Quake38, Dün

Nerden tayincisiniz? Yeni yönetmelik çalışmalarıyla alakalı olabilir. Deprem illeri şarktan çıkacak, bazı illerin süresi uzayacak deniyor


Türkçü07
Şube Müdürü
22 Ocak 2025 23:23
5. 10. ipka değil, bugüne kadar ipka verenler çoğu kabul oldu, bazı durumlarıl var ilk ipkam olacak meslek hayatımda
TÜRK1512, Dün
İpka ne ya görev süren dolunca yapacaksın tercihini gideceksin bu ne arkadaş ya bu ipkanin biran önce kaldırılması gerekiyor

Quake38
Aday Memur
23 Ocak 2025 00:41

Hangi il

Türkçü07, Dün
dogudan batıya tayinciyim

Türkçü07
Şube Müdürü
23 Ocak 2025 00:43
muş
Quake38, 12 saat önce

Hangi il


Quake38
Aday Memur
23 Ocak 2025 00:44

Hazırlık listeleri geldi mi peki?

Türkçü07, 12 saat önce
muş

Türkçü07
Şube Müdürü
23 Ocak 2025 00:51
geldi devrem
Quake38, 12 saat önce

Hazırlık listeleri geldi mi peki?


Quake38
Aday Memur
23 Ocak 2025 01:33

Anladım devrem. Antep hariç deprem illerine gelmemiş Bayburt'a da gelmemiş. Bir düzenleme olduğu aşikar. Belki onlar bekleniyordur bakalım şubat ayında neler olacak

Türkçü07, 12 saat önce
geldi devrem

diyorumki06
Şef
23 Ocak 2025 10:04
Sivas'a gelmiş mi
Quake38, 11 saat önce

Anladım devrem. Antep hariç deprem illerine gelmemiş Bayburt'a da gelmemiş. Bir düzenleme olduğu aşikar. Belki onlar bekleniyordur bakalım şubat ayında neler olacak


Quake38
Aday Memur
23 Ocak 2025 10:05

Sivas ve Artvini ben de merak ediyorum devrem bilgim yok

diyorumki06, 2 saat önce
Sivas'a gelmiş mi

serkanali2727
Aday Memur
23 Ocak 2025 10:14
dün Gaziantep'te arkadaş ile görüştüm. oraya da hazırlık listeleri gelmedi dedi
Quake38, 11 saat önce

Anladım devrem. Antep hariç deprem illerine gelmemiş Bayburt'a da gelmemiş. Bir düzenleme olduğu aşikar. Belki onlar bekleniyordur bakalım şubat ayında neler olacak


Quake38
Aday Memur
23 Ocak 2025 10:54

Anladım devrem. Geldi demişlerdi ama bi yanlışlık oldu demek ki. Sivas ve Artvini de öğrenebilsek iyi olur

serkanali2727, 2 saat önce
dün Gaziantep'te arkadaş ile görüştüm. oraya da hazırlık listeleri gelmedi dedi

serkanali2727
Aday Memur
23 Ocak 2025 10:57
Sivas gelmediğini duydum. ama Antep kesin gelmemiş.
Quake38, 2 saat önce

Anladım devrem. Geldi demişlerdi ama bi yanlışlık oldu demek ki. Sivas ve Artvini de öğrenebilsek iyi olur


Kraldev12345
Aday Memur
23 Ocak 2025 11:07

Kahramanmaraş Hatay bu illere hazırlık gelip gelmediği ile ilgili bilgisi olan var mı acaba?


Quake38
Aday Memur
23 Ocak 2025 12:25

Gelmedi diyorlar

Kraldev12345, 1 saat önce

Kahramanmaraş Hatay bu illere hazırlık gelip gelmediği ile ilgili bilgisi olan var mı acaba?

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