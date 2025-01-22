Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Ocak 2025 22:24
ipka hk
Geçen sene aralık sonu gibi ipka talepleri toplanmaya başlamıştı, bu sene şuan daha toplanmaya başlanmadı, ipkalarla bir çalışma mı var acaba duyumu olan var mı?

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