Geçen sene aralık sonu gibi ipka talepleri toplanmaya başlamıştı, bu sene şuan daha toplanmaya başlanmadı, ipkalarla bir çalışma mı var acaba duyumu olan var mı?

Geçen sene aralık sonu gibi ipka talepleri toplanmaya başlamıştı, bu sene şuan daha toplanmaya başlanmadı, ipkalarla bir çalışma mı var acaba duyumu olan var mı?