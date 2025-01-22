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Editörler : Lanet


22 Ocak 2025 22:32
Cayma Hakkı Kullanan Var Mı?
Merhabalar, kredi çekip 10. Gün cayma hakkı kullansak ne olur? Sadece ana para mı geri ödenir? Yoksa 10 günlük faizi de var mı? Ya da dosya masrafı adı altında başka kazıklar???

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