Cayma Hakkı Kullanan Var Mı?

Merhabalar, kredi çekip 10. Gün cayma hakkı kullansak ne olur? Sadece ana para mı geri ödenir? Yoksa 10 günlük faizi de var mı? Ya da dosya masrafı adı altında başka kazıklar???

Merhabalar, kredi çekip 10. Gün cayma hakkı kullansak ne olur? Sadece ana para mı geri ödenir? Yoksa 10 günlük faizi de var mı? Ya da dosya masrafı adı altında başka kazıklar???