Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Ocak 2025 22:34
Adalet Bakanlığı Memur Alımı

Adalet Bakalığı 22.000 personel alacağız demişti.Sizce alımlar ne zaman başlar?

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