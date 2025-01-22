Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Ocak 2025 23:38
Ek görevleri hangi mevzuata göre hazırlanıyor

Arkadaşlar araştırdığım bir konu için bilgi lazım. Maçtır, konserdir, yılbaşıdır vs verilen ek görevleri hangi mavzuat çerçevesinde yapıyorlar?


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
22 Ocak 2025 23:47
ek görev değil onlar. asli görev

ABlood
Aday Memur
22 Ocak 2025 23:50

Cogu angarya gorevler ek gorev yaziliyosa ek mesai ucreti de olmali diger memurlarda ozel guvenliklerde oldugu gibi bu konuda ahmet aksoz dava acti sonucunu umutla bekliyoruz

Gebeskaplumbagaa, Dün
ek görev değil onlar. asli görev

Okty19
Aday Memur
23 Ocak 2025 00:04

? Kardeş 08:00/17:00 arası atıyorum pma'nde görevlisin, asli görevin bu. Mesain bitiyor 22:00de konser görevine yazıyorlar. Bu ek görevlendirmeyi hangi kanun, yönetmelik vs ne ise, neye göre yapıyorlar? İl Özel İdaresi kanunu mu?

Gebeskaplumbagaa, Dün
ek görev değil onlar. asli görev

ABlood
Aday Memur
23 Ocak 2025 01:44

Etk 61 deki fazla calisma ucretine dayanarak yapiyolar ek mesai ucreti gibi gosteriliyo buda buna dava acildi iste twitterdan takip edip sorabilirsiniz @ahmetxaksoz beye bu konuya cok hakim her sornuzun cevabini alirsiniz

Okty19, Bugün

? Kardeş 08:00/17:00 arası atıyorum pma'nde görevlisin, asli görevin bu. Mesain bitiyor 22:00de konser görevine yazıyorlar. Bu ek görevlendirmeyi hangi kanun, yönetmelik vs ne ise, neye göre yapıyorlar? İl Özel İdaresi kanunu mu?


Okty19
Aday Memur
23 Ocak 2025 02:00

Etk ile alakalı değil konu, Validen onay alınıyor. Muhtemelen İl Özel İdaresi Kanunu, ama hangi maddeye istinaden?

ABlood, Bugün

Etk 61 deki fazla calisma ucretine dayanarak yapiyolar ek mesai ucreti gibi gosteriliyo buda buna dava acildi iste twitterdan takip edip sorabilirsiniz @ahmetxaksoz beye bu konuya cok hakim her sornuzun cevabini alirsiniz


ABlood
Aday Memur
23 Ocak 2025 03:01

Vali kanuna etk ya gore onay veriyosur yoksa dmk ya gore verse polislerde gunluk 8 saat uzerine saat basi ek mesai veya tekafi izni alirdi

Okty19, Bugün

Etk ile alakalı değil konu, Validen onay alınıyor. Muhtemelen İl Özel İdaresi Kanunu, ama hangi maddeye istinaden?


Okty19
Aday Memur
23 Ocak 2025 16:00

Kardeş ne Etksı? Etk teşkilatın kuruluş kanunu, çatı kanun. Ben ek görevlendirmeyi hangi mevzuat üzerinden yapıyorlar diye soruyorum. İdari burocular bilir, vali onayına gönderirken görevlendirmenin giriş kısmında yaza şu şu kanunua göre diye. Çok büyük ihtimal İl Özel İdaresi Kanunu ama, hangi maddesi, 8 mi 10 mu?

ABlood, Bugün

Vali kanuna etk ya gore onay veriyosur yoksa dmk ya gore verse polislerde gunluk 8 saat uzerine saat basi ek mesai veya tekafi izni alirdi

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