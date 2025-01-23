Gündem \ Satılık ve Kiralık Tüm İlanlar
Editörler : supporters.


23 Ocak 2025 00:59
realme 12 lite cep telefonu
ihtiyaçtan satılık 3-4 aylık kutulu garantili telefon 6 gb ram 256 gb hafıza siyah renk

Çok Yazılan Konular

Sözlük

yayın yasağı 1 basiretli insan 1 haluk bilginer 1 burun tıkanıklığı 2 kapuska 3 kötü gün 1 sarılmak 1 para toplamak 1 tanaka 2 ebola 4

Son Haberler

Sözleşmeliden memur kadrosuna geçenlerin iş sonu tazminat/emeklilik ikramiye tutarlarını hangi kurum öder?23 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıklarıGeri Ödemesiz 5.000 TL Avans!Gözler yarın açıklanacak 'faiz' kararındaTDT üyeleri Kartalkaya'daki yangının ardından bayraklarını yarıya indirdi

Editörün Seçimi

Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemi