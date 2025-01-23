KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


23 Ocak 2025 01:49
Pomem yeni yanık

Henüz bugün el bileğimin biraz üstü bozuk para büyüklüğünde yandı ve deri biraz soyuldu, yaklaşık 3 haftaya pomem ön sağlığa gireceğim bu yara iz bırakmaz ama o güne kadar tamamen iyileşir mi bilmiyorum sizce sorun çıkarırlar mı?

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