KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


23 Ocak 2025 01:49
Yanız izi

Henüz bugün el bileğimin biraz üstü bozuk para büyüklüğünde yandı ve deri biraz soyuldu, yaklaşık 3 haftaya pomem ön sağlığa gireceğim bu yara iz bırakmaz ama o güne kadar tamamen iyileşir mi bilmiyorum sizce sorun çıkarırlar mı?

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