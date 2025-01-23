Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


23 Ocak 2025 02:10
Jandarma

Jandarma genel komutanlığı içişleri bakalnlığına baglanmadan once nereye baglı ıdı ? Bilen var mı

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