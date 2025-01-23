Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


23 Ocak 2025 02:31
Atanıp İkametgaha Geçiş Hakkını Kullanan Arkadaşlar Yorum Yapabilir Mi?

Önceki atamalarda ikametgaha dilekçe ile geçiş yapanlar hangi kurumlardan yaptılar, yer değiştirme zor mu, hangi kurumlardan geçiş kolay hangilerinde zor yeni tercih verecek arkadaşlara yardımcı olmak amacıyla yazabilir misiniz?

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