Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Ocak 2025 02:55
2025 öğretmenlik ataması olacak mı ve bu son atama mı olacak, ek olarak eğer atama olursa ortalama h
MEB ATAMA

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