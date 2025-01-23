Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Ocak 2025 02:55
2025 öğretmenlik ataması olacak mı ve bu son atama mı olacak?

MEB atama 

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