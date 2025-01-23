Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Ocak 2025 04:12
Çalışan eşlerin ayrı ilçeler de görev yapması
Eşim X ilçesinde 4 yıl çakılı sözleşmeli öğretmen olarak görev yapıyor. Emniyet isterse beni başka bir ilçeye yada il merkezine tayin yapabilir mi. 90 km mevzusu oluyor diyenler var. Ev çocuk eş o ilçedeyken, başka bir ilçeye yada il merkezine hergün gidiş geliş yol masrafları varken tayin yapabilirler mi.

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