Çalışan eşlerin ayrı ilçeler de görev yapması

Eşim X ilçesinde 4 yıl çakılı sözleşmeli öğretmen olarak görev yapıyor. Emniyet isterse beni başka bir ilçeye yada il merkezine tayin yapabilir mi. 90 km mevzusu oluyor diyenler var. Ev çocuk eş o ilçedeyken, başka bir ilçeye yada il merkezine hergün gidiş geliş yol masrafları varken tayin yapabilirler mi.

Eşim X ilçesinde 4 yıl çakılı sözleşmeli öğretmen olarak görev yapıyor. Emniyet isterse beni başka bir ilçeye yada il merkezine tayin yapabilir mi. 90 km mevzusu oluyor diyenler var. Ev çocuk eş o ilçedeyken, başka bir ilçeye yada il merkezine hergün gidiş geliş yol masrafları varken tayin yapabilirler mi.