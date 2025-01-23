Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Ocak 2025 04:39
Gih eş tayini

Mrb arkadaşlar aynı durumu yaşayan veya şahit olan arkadaş varsa yorumunj paylasirsa sevinirim.

1 yıldır x ilinde ortopedi rahatsızlığından dolayı gih olarak çalışıyorum eşim kadrolu saglik çalışanı eşim tayin isteyip başka bir ile atanirsa bende eş durumundan tayin isteyebilirmiyim yoksa 3 yili beklemem mi lazim

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