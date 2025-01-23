Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


23 Ocak 2025 08:42
EKpss Çevre Şehricilik Tayin Hakkında..

Başka ilde başlayıp kendi ilimize tayin verirsek ne kadar kısa sürede sonuçlanır? Deprem bölgesindeyim buraya tayin isteyeceğim sizce hemen olur mu?

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