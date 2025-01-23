Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : Radore


23 Ocak 2025 09:23
Göz lazeri tavsiye

Gözünü çizdiren var mı? Memnun olan ve olmayan arkadaşlar sebepleriyle belirtirlerse sevinirim. Ayrıca çizdirdiğiniz hastane ve doktoru da söylerseniz makule geçer.


busrkocak
Aday Memur
23 Ocak 2025 10:24
Ben 2 yıl önce Ankara'da lasik yöntemiyle çizdirdim. Operasyon toplamda 10-15 dk sürüyor. Bu yöntemde koruyucu gözlük takmaya gerek yok. Sadece o gün bilgisayar televizyon telefon ekranlarına bakmamak gerekiyor. Ağrı neredeyse hiç yoktu. Bir süre kuruluk oluyor ama zaten düzenli damla kullanıyorsunuz. Ben çok memnunum.

mzonen
Aday Memur
23 Ocak 2025 10:54
Hangi hastane ve doktor? Şimdiden teşekkürler
busrkocak, 2 saat önce
Ben 2 yıl önce Ankara'da lasik yöntemiyle çizdirdim. Operasyon toplamda 10-15 dk sürüyor. Bu yöntemde koruyucu gözlük takmaya gerek yok. Sadece o gün bilgisayar televizyon telefon ekranlarına bakmamak gerekiyor. Ağrı neredeyse hiç yoktu. Bir süre kuruluk oluyor ama zaten düzenli damla kullanıyorsunuz. Ben çok memnunum.

busrkocak
Aday Memur
23 Ocak 2025 12:26
Ankasu Göz Merkezi Faruk Kapu
Toplam 3 mesaj

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