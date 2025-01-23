Göz lazeri tavsiye

Ben 2 yıl önce Ankara'da lasik yöntemiyle çizdirdim. Operasyon toplamda 10-15 dk sürüyor. Bu yöntemde koruyucu gözlük takmaya gerek yok. Sadece o gün bilgisayar televizyon telefon ekranlarına bakmamak gerekiyor. Ağrı neredeyse hiç yoktu. Bir süre kuruluk oluyor ama zaten düzenli damla kullanıyorsunuz. Ben çok memnunum.

Ben 2 yıl önce Ankara'da lasik yöntemiyle çizdirdim. Operasyon toplamda 10-15 dk sürüyor. Bu yöntemde koruyucu gözlük takmaya gerek yok. Sadece o gün bilgisayar televizyon telefon ekranlarına bakmamak gerekiyor. Ağrı neredeyse hiç yoktu. Bir süre kuruluk oluyor ama zaten düzenli damla kullanıyorsunuz. Ben çok memnunum.