Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Ocak 2025 09:31
Bakanlığa dava

Bakanlığa karşı gys veya tayin gibi herhangi bir konuda idare mahkemesine dava açan varmı nasıl bir yol izleniyor


kulupcu
Aday Memur
23 Ocak 2025 09:54

Gerekli olanlar,

Beyaz bir A4 kağıdı,

Mavi tükenmez kalem,

Tükenmez kalemi sağ veya sol elinize alıyorsunuz, hangi konuda itiraz etmek istediklerinizi hukuki bir dille A4 kağıdına yazıyorsunuz(yazmasınız da olabilir) akabinde İdari Mahkemesine doğru gidiyorsunuz, İdare Mahkemesinde girdiğinizde sakin bir ortam sizi karşılayacaktır, gerekli harçları yatırdıktan sonra dilekçenizi verebilirsiniz, (davayı kayıp etmeniz durumunda avukatlık ücretinin tarafınıza hükmedileceğini unutmayın) unutmadan dilekçenizin davalı kısmına Adalet BANKALIÜA yazmayı unutmayın. Sağlıcakla


katip1988
Şube Müdürü
23 Ocak 2025 12:58

arkadas anlatmis ek olarak e imza ile uyap vatandastan açabilirsiniz


yusuf132
Memur
24 Ocak 2025 01:40

Sonrası da mobbing

kulupcu, Dün

Gerekli olanlar,

Beyaz bir A4 kağıdı,

Mavi tükenmez kalem,

Tükenmez kalemi sağ veya sol elinize alıyorsunuz, hangi konuda itiraz etmek istediklerinizi hukuki bir dille A4 kağıdına yazıyorsunuz(yazmasınız da olabilir) akabinde İdari Mahkemesine doğru gidiyorsunuz, İdare Mahkemesinde girdiğinizde sakin bir ortam sizi karşılayacaktır, gerekli harçları yatırdıktan sonra dilekçenizi verebilirsiniz, (davayı kayıp etmeniz durumunda avukatlık ücretinin tarafınıza hükmedileceğini unutmayın) unutmadan dilekçenizin davalı kısmına Adalet BANKALIÜA yazmayı unutmayın. Sağlıcakla


katip1988
Şube Müdürü
24 Ocak 2025 01:48

dava açıyor diye kimse mobbing e uğramaz. sehir efsanesi. ugruyorsa yasal haklarını daha fazla kullanması gerekiyor.

yusuf132, Bugün

Sonrası da mobbing


yusuf132
Memur
24 Ocak 2025 11:01

Küçük bir yerde o dediğini yap bakalım neler oluyor uygulamalı görelim isviçrede Adalet bakanlığında Katip değilsiniz uyarayım da vicdani görevimi yapayım

katip1988, Bugün

dava açıyor diye kimse mobbing e uğramaz. sehir efsanesi. ugruyorsa yasal haklarını daha fazla kullanması gerekiyor.


Adrian26
Memur
24 Ocak 2025 11:04

Davalar çok uzun sürüyor istinaf sonra olursa yargitay falan hak aramakta sıkıntı minimum 5 yıl


katip1988
Şube Müdürü
24 Ocak 2025 14:14

13 yil bitti buyuk adliyede de çalıştım küçük adliyede de. kişisel olarak dava açtım kazandığım da oldu kaybettiğim de. hiç kimse 1 kelime konuşmadı. siz dava açmaktan korkuyorsanız vatandaşlık bilinciniz oturmadiysa bu kişisel probleminiz. herkes aynı değil.

yusuf132, 11 saat önce

Küçük bir yerde o dediğini yap bakalım neler oluyor uygulamalı görelim isviçrede Adalet bakanlığında Katip değilsiniz uyarayım da vicdani görevimi yapayım

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