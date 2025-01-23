Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Ocak 2025 09:31
Bankanlığa dava

Bakanlığa karşı gys veya tayin gibi herhangi bir konuda idare mahkemesine dava açan varmı nasıl bir yol izleniyor


kulupcu
Aday Memur
23 Ocak 2025 09:54

Gerekli olanlar,

Beyaz bir A4 kağıdı,

Mavi tükenmez kalem,

Tükenmez kalemi sağ veya sol elinize alıyorsunuz, hangi konuda itiraz etmek istediklerinizi hukuki bir dille A4 kağıdına yazıyorsunuz(yazmasınız da olabilir) akabinde İdari Mahkemesine doğru gidiyorsunuz, İdare Mahkemesinde girdiğinizde sakin bir ortam sizi karşılayacaktır, gerekli harçları yatırdıktan sonra dilekçenizi verebilirsiniz, (davayı kayıp etmeniz durumunda avukatlık ücretinin tarafınıza hükmedileceğini unutmayın) unutmadan dilekçenizin davalı kısmına Adalet BANKALIÜA yazmayı unutmayın. Sağlıcakla

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