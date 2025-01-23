KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


23 Ocak 2025 09:55
Deniz piyade astsubaylık çağrısı geldi
arkadaşlar Deniz piyade ASB aktif olarak gözüküyor sistemde benim gibi başka deniz piyadeye gidecek olan var mı

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