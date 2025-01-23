KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


23 Ocak 2025 10:19
Jandarma uzmanlık

Öncelikle merhaba ben 27 yaşındayım halkla ilişkiler ve tanıtım lisans mezunuyum son 2 3 yıldır asem suem pomem sözlü mülakatlarından eleniyorum şuanda bir fabrikada operatörlük yapıyorum 25 26 bin bir para geçiyor elime şimdi jandarma olarak 27 yaş son bir daha istesemde seçme şansım olmayacak bu dene uzmanlık sınavına girdim güzelde geçti sözlü ama çok kararsızım bir yandan son şanşım bir yandan kpss var aynı puanı seneye de alabailecekmiyim pomem gelicekmi felan bir ton soru sizden ricam meslekte olan abilerimiz veya komutanlarımız ne yapmalıyım sizce bir fikir verebilirmisiniz ?

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