Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ocak 2025 11:03
GYS

03.02.2022 tarihinde destek personeli olup 15.04.2023 tarihinde kadroya geçen personel alt görevde 3 sene çalışma şartına bakılırken sözleşmeli süresi dahil edilir mi yoksa kadroya geçtiği tarihten itibaren 3 sene geçirmiş olmasına mı bakılır?

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