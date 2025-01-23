KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


23 Ocak 2025 11:10
Sağlık bakanlığında güvenlik soruşturması var mı ?

öncelikle sağlıkçı alımından bahsediyorum işçi alımı değil. Atıyorum bir hemşire veya bir diyetisyen için sağlık bakanlığında güvenlik soruşturması oluyor mu ? arşiv oluyor diye biliyorum da güvenlik soruşturması da var mı ? varsa süreç nasıl işliyor?

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