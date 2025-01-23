Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


23 Ocak 2025 12:56
Danışman hocadan feragatmane almak?

Merhaba, danışmanla birlikte dr tezinden yayın üretme zorunluluğundan kurtulmak için tez danışmanından feragatname almak yeterli mi?

Danışman yoğunluk sebebiyle ilgilenemiyor. yayını ben tek başıma yapmak istiyorum.

Bir de bunun nasıl olması gerekir, hocanın beyanı ve imzası yeterli midir?

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