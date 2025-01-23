KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


23 Ocak 2025 12:57
Örgün İİBF mezunu arkadaşlar İİBF'ye sahip çıkalım!!

Bu ne yaa şok oldum pazarda gel vatandaş mühendislikten atanamadın mı psikolojiden atanamadın mı şundan bundan atanamadın mı puanlar yüksek mi ikinci üniveriste iibf kayıtları 18 ekimde son gel vatandaş der gibi reklam bile yapılıyor biz örgün İİBF li mezunların hakkına giriliyor İİBF elden gidiyor arkadaş hem bu mühendis psikolog vs gibi bölümler özelde iş bulabiliyor hem de hala bunlar mı mağdur İİBF li arkadaşlar birlik olalım artık cimere mi yazarız danıştay da iptal davası mı açarız iibf elden gidiyor bu ikinci üniversite olayı kalkmalı biz boşuna mı örgünde okuduk adamlar üniversite sınavına bile girmeden bizim bölümleri okuyup bizim kpss den atanöa şansını azaltıyor adamların gül gibi meslekleri var mühendislildi psikologluktu vs bi de bizim bölümü sınavsız okuyorlar bu haksızlık değil mi iibf li kimse bunun farkında değil mi??


657abc657
Aday Memur
23 Ocak 2025 13:08
iibf li mühendislik yapamıyor ama mühendis idari kadrolara yerleşiyor. gerçekten doğru.

memurlukistiyorum
Aday Memur
23 Ocak 2025 13:30

Hakka girme falan yok. Madem öyle üniversite sınavı konularından daha azıyla oluşan bir sınavda da başarılı olup atanın. Odtü mezunu iseniz neyse diyecem de zaten odtü mezunu adam lafa luga yapmaz oturur çalışır. Açık öğretim ile üniversitelerin yüzde 95inin kalite olarak farkı yok


memurolacam19
Aday Memur
23 Ocak 2025 13:44

Sen olayı yanlış anlamışsın ister odtü mezunu olurum ister kpss çalışırım istersem çalışmam konu bu mu hiç ortada kpss filan olmadığını düşün yine haksızlık millet iibf ye üniversite sınavı ile atanıyor birinci üniversite bitirip girmek de be oluyor hem de 2.5 sene de mezun olma hakkı veriliyor kpss yi filan geç hayırdır diyorum benbildiğin haksızlık mühendislik bitirdikten sonra gitsin sınava girsin okusun 3.5-4 yılda bitirsin istiyorsa ikinci üniversite diye bişi çıkarıp iibf yi bitirmek de ne demek diyoruz

memurlukistiyorum, 3 saat önce

Hakka girme falan yok. Madem öyle üniversite sınavı konularından daha azıyla oluşan bir sınavda da başarılı olup atanın. Odtü mezunu iseniz neyse diyecem de zaten odtü mezunu adam lafa luga yapmaz oturur çalışır. Açık öğretim ile üniversitelerin yüzde 95inin kalite olarak farkı yok

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