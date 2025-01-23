Örgün İİBF mezunu arkadaşlar İİBF'ye sahip çıkalım!!

Bu ne yaa şok oldum pazarda gel vatandaş mühendislikten atanamadın mı psikolojiden atanamadın mı şundan bundan atanamadın mı puanlar yüksek mi ikinci üniveriste iibf kayıtları 18 ekimde son gel vatandaş der gibi reklam bile yapılıyor biz örgün İİBF li mezunların hakkına giriliyor İİBF elden gidiyor arkadaş hem bu mühendis psikolog vs gibi bölümler özelde iş bulabiliyor hem de hala bunlar mı mağdur İİBF li arkadaşlar birlik olalım artık cimere mi yazarız danıştay da iptal davası mı açarız iibf elden gidiyor bu ikinci üniversite olayı kalkmalı biz boşuna mı örgünde okuduk adamlar üniversite sınavına bile girmeden bizim bölümleri okuyup bizim kpss den atanöa şansını azaltıyor adamların gül gibi meslekleri var mühendislildi psikologluktu vs bi de bizim bölümü sınavsız okuyorlar bu haksızlık değil mi iibf li kimse bunun farkında değil mi??