Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


23 Ocak 2025 13:22
Kurumlararası geçiş (Bakanlıktan Belediyeye) ve ünvan değişikliği hk.

Herkese merhaba. Genel bütçe kapsamındaki kamu idaresinden belediyeye geçiş yapmayı düşünüyorum. Gıda mühendisliği mezunu olmama rağmen düz memur olarak çalışıyorum. Geçişin gerçekleşmesi durumunda çalışmak istediğim belediyede gıda mühendisliği kadrosuna girebilmek için ne yapmam gerekir? Bilgisayar işletmenliği ya da VHKİ'den gıda mühendisliğine geçiş görevde yükselmeye mi tabidir yoksa ünvan değişikliğine mi? Konu hakkında net bilgisi olanların yardımlarını bekliyorum.


cevherdudayev1
Daire Başkanı
23 Ocak 2025 13:50

ünvan değişikliğine tabi kadrolara sınavsız geçemezsin geçebilirsin diyen varsada sağlam dayısı vardır imkan ve ihtimal dahilinde bile değil babası çocuğuna yapmaz böyle birşeyi


ugur2222
Aday Memur
23 Ocak 2025 13:55

Yani netice olarak ünvan değişikliğine tabi ve ÜDS ile bilgisayar işletmenliği ya da VHKİ'den mühendisliğe geçiş mümkün. Doğru mu anladım üstadım?

cevherdudayev1, 2 saat önce

ünvan değişikliğine tabi kadrolara sınavsız geçemezsin geçebilirsin diyen varsada sağlam dayısı vardır imkan ve ihtimal dahilinde bile değil babası çocuğuna yapmaz böyle birşeyi


cevherdudayev1
Daire Başkanı
23 Ocak 2025 14:06

evet mümkün

ugur2222, 2 saat önce

Yani netice olarak ünvan değişikliğine tabi ve ÜDS ile bilgisayar işletmenliği ya da VHKİ'den mühendisliğe geçiş mümkün. Doğru mu anladım üstadım?

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