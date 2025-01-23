Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


23 Ocak 2025 13:50
3 ay hagb meslekten attırır mı ????

Arkadaşlar ben sivilde kendi tabancamla biriyle tartıştım aracının lastiklerini patlattım. Şikayet yok Mahkeme 3 ay hagb verdi. Disiplin soruşturmam devam ediyor meslekten çıkarma isteniyor. Ydk 24 ay uzum süreli durdurma istemiyle bakanlığa sevk edilmiş. Bakanlık ne karar verir. Döner miyim mesleğe? 18 aydır açıktayım


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
23 Ocak 2025 14:51
mahkeme kararları genelde disiplin soruşturmalarını bağlamıyor. bambaşka kararlar çıkabiliyor.

Elfbeetl
23 Ocak 2025 14:54
jandarma yüksük disiplin kurulunun verdiği karara bakanlık red eder mi? onaylar mı hiç bilgi alabilecegim kimse yok anlamadım avukat dönersin diyor birkaç kişi forumda bölgeden red geliyor hep demiş
şaşkın tarihçi, 1 saat önce
mahkeme kararları genelde disiplin soruşturmalarını bağlamıyor. bambaşka kararlar çıkabiliyor.
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