ADALET HİZMETLERİ SINIFI ?

2025-2029 yılları yargı reformu kitabında yer alıyor ne zaman olacağı bile değil bu ülkede ne sözler verildi tutulmadı belki 2029 bitişinde olacak kimse bilmiyor ne zaman olacağı

2025-2029 yılları yargı reformu kitabında yer alıyor ne zaman olacağı bile değil bu ülkede ne sözler verildi tutulmadı belki 2029 bitişinde olacak kimse bilmiyor ne zaman olacağı