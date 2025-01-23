Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Ocak 2025 14:02
ADALET HİZMETLERİ SINIFI ?

YARGI STRATEJİ BELGESİNDE ADALET HİZMETLERİ SINIFI YER ALDI. YANİ SONUÇ OLARAK ??????


Emre.677
Aday Memur
23 Ocak 2025 14:17

Sonucu ben de merak etmekteyim. Yani ileri bir gelecekte mi yoksa yakında mı ?


alim07
Aday Memur
23 Ocak 2025 14:18
2025-2029 yılları yargı reformu kitabında yer alıyor ne zaman olacağı bile değil bu ülkede ne sözler verildi tutulmadı belki 2029 bitişinde olacak kimse bilmiyor ne zaman olacağı

sphinx80
Aday Memur
23 Ocak 2025 14:23
türk büro sen genel merkezini arayın bilgi alabilirsiniz

alim07
Aday Memur
23 Ocak 2025 15:14
canlı açıklama yaparkan CB 4 amacımız var dedi amaçları sayarken adalet hizmetleri sınıfı ve uzman katiplik ile ilgili açıklamayı 2. amaçlar grubunda saydı ne zaman olur bilemeyiz ama

slm08
Daire Başkanı
23 Ocak 2025 15:21

güzel bir sınıfa benziyor


sphinx80
Aday Memur
23 Ocak 2025 15:25
hangi konuşmasında adalet hizmetleri kurulacak dedi

kulupcu
Aday Memur
23 Ocak 2025 15:32

Adalet Hizmetleri Sınıfı,

Tüm Adalet Bakanlığı personellerinin eşit olması anlamı da taşır. Bu tasarıyla öncesinde havuzda birikmiş paraların yatacağı gibisinden düşüncelere girilmesi yanlıştır. Öyle bir havuzda ancak boğulabiliriz. Uzman katip, uzman mübaşir sınavlarının olacağı, bu sınavlara belirli bir yıl çalışmış memurların katılacağı, geçerse bu ünvanın verileceği dolayısıyla ek ücret ödenecektir. Ayrıca normal Adalet Bakanlığı personellerinin ise bu paket ile maaşlarına ufak da olsa ek zam yapılabilecektir. Ortalama 1.000 TL civarında. Uzmanlık bölümü ise 5.000 TL ye kadar uzanabilmektedir.


Özcn86
Aday Memur
23 Ocak 2025 15:34

Sadece adliye personeli mi? cezaevi personeli ile alakalı bi durum var mi ?

kulupcu, 40 dk. önce

Adalet Hizmetleri Sınıfı,

Tüm Adalet Bakanlığı personellerinin eşit olması anlamı da taşır. Bu tasarıyla öncesinde havuzda birikmiş paraların yatacağı gibisinden düşüncelere girilmesi yanlıştır. Öyle bir havuzda ancak boğulabiliriz. Uzman katip, uzman mübaşir sınavlarının olacağı, bu sınavlara belirli bir yıl çalışmış memurların katılacağı, geçerse bu ünvanın verileceği dolayısıyla ek ücret ödenecektir. Ayrıca normal Adalet Bakanlığı personellerinin ise bu paket ile maaşlarına ufak da olsa ek zam yapılabilecektir. Ortalama 1.000 TL civarında. Uzmanlık bölümü ise 5.000 TL ye kadar uzanabilmektedir.


sphinx80
Aday Memur
23 Ocak 2025 15:37
adalet hizmetleri kurulacağına dair metin yok içerisinde

umutsuzkatip
Şube Müdürü
23 Ocak 2025 15:47

Metni nerede okudunuz daha düşmedi ?

sphinx80, 35 dk. önce
adalet hizmetleri kurulacağına dair metin yok içerisinde

sphinx80
Aday Memur
23 Ocak 2025 15:48
youtubeden konuşmayı dinleyin
umutsuzkatip, 25 dk. önce

Metni nerede okudunuz daha düşmedi ?


NakdiYemekYardımıVer
23 Ocak 2025 16:08

öğretmenlere hiçbir sınava tabi tutmadan uzman öğretmen, başöğretmenlik verenler katiplerden birkaç yüz uzman yapıp geçiştirir...

Hedef 2.7

Adalet personelinin kariyer imkânları artırılacaktır.

Faaliyetler

a. Devlet Memurları Kanunu?nda adalet hizmetleri sınıfı oluşturulacaktır.

b. Adliye personelinin kariyer imkânlarının geliştirilmesi için uzman kâtiplik

ünvanı ihdas edilecektir.

c. Yazı işleri müdürlerinin yetkileri artırılarak görevlerini daha etkin ve

verimli bir şekilde yapmaları sağlanacaktır


sphinx80
Aday Memur
23 Ocak 2025 16:09
hangi metinde yazıyor
Toplam 13 mesaj

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