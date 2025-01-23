iller arası açıklandı

bir şey sorabilir miyim başvuru yaptığımız formlarda bir yerde hizmet puanı görünmüyor değil mi ? sadece ekip portal ana uygulamasında var

bir şey sorabilir miyim başvuru yaptığımız formlarda bir yerde hizmet puanı görünmüyor değil mi ? sadece ekip portal ana uygulamasında var