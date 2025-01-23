Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Ocak 2025 14:07
iller arası açıklandı
red gelenler neye göre red geldi??

Elif.18
Aday Memur
23 Ocak 2025 15:34
bir şey sorabilir miyim başvuru yaptığımız formlarda bir yerde hizmet puanı görünmüyor değil mi ? sadece ekip portal ana uygulamasında var

filiz-yeşim
Aday Memur
23 Ocak 2025 15:43

Benimde aynı şekilde görünüyor

Elif.18, 39 dk. önce
bir şey sorabilir miyim başvuru yaptığımız formlarda bir yerde hizmet puanı görünmüyor değil mi ? sadece ekip portal ana uygulamasında var

Elif.18
Aday Memur
23 Ocak 2025 15:45
tamamdır teşekkür ederim
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