Hangi Kurumu Öneriniz?

Merhaba arkadaşlar 2024 Kpss Kamu Yönetimi bölümünden 80.83 puan aldım.Şuana kadarki tercihler olmadı ama bundan sonra şansım yüksek diye düşünüyorum.Merak ettiğim konu şu; Tercih yaparken hangi kurumları seçersem çalışma şartları olarak rahat ederim ve bulunduğum kurumda yükselme şansımın olur?

Merhaba arkadaşlar 2024 Kpss Kamu Yönetimi bölümünden 80.83 puan aldım.Şuana kadarki tercihler olmadı ama bundan sonra şansım yüksek diye düşünüyorum.Merak ettiğim konu şu; Tercih yaparken hangi kurumları seçersem çalışma şartları olarak rahat ederim ve bulunduğum kurumda yükselme şansımın olur?