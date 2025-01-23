KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


23 Ocak 2025 14:42
Hangi Kurumu Öneriniz?
Merhaba arkadaşlar 2024 Kpss Kamu Yönetimi bölümünden 80.83 puan aldım.Şuana kadarki tercihler olmadı ama bundan sonra şansım yüksek diye düşünüyorum.Merak ettiğim konu şu; Tercih yaparken hangi kurumları seçersem çalışma şartları olarak rahat ederim ve bulunduğum kurumda yükselme şansımın olur?

memurolacam19
Aday Memur
23 Ocak 2025 15:15

Ben de 79 ile merkeziyi merak ediyorum kpss 2026 ya kadar 79 ile atanır mıyım çsb aradan çıktı geb filan ilanı gelip o da aradan çıksa merkezide şansımız ne olur merak ediyorum son atamaya kadar??

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