Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Ocak 2025 15:29
Sözleşmeli Personel 2025 yılı Eş durumu

2025 Yılı 4/B sözleşmeli personel eş durumu tayin kurası ilanı ne zaman açıklanır


adanalia
Aday Memur
23 Ocak 2025 15:32

Biz de bekliyoruz. Geçen sene 31 ocakta yayınlanmış. Bakalım en yakın zamanda ilan açılır inşallah


EtzeI
23 Ocak 2025 15:36

Bakanlık Yönetim hizmetleri müdürlüğünü atama ve kura birimlerini aradım açan olmadı belki bilen vardır diye buraya yazdım


adanalia
Aday Memur
23 Ocak 2025 15:57

Yok acmıyorlar. Kac gündür arıyorum acan yok. Bekliyoruz sadece

EtzeI, 37 dk. önce

Bakanlık Yönetim hizmetleri müdürlüğünü atama ve kura birimlerini aradım açan olmadı belki bilen vardır diye buraya yazdım

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