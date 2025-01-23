KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan


23 Ocak 2025 15:36
SMMM SINAVI İÇİN AKIL DANIŞMA

Herkese merhaba, bir akıl danışmaya ihtiyacım var.

İktisat yüksek lisans mezunuyum yakın zamana kadar doktora öğrencisiydim ancak ders aşamasından sondalar bırakmak durumunda kaldım. Şuan 34 yaşımdayım ve hiç iş tecrübem yok maalesef. Akademi ve kpss arasında sıkışmış durumdayım iş başvurularım mülakatlarım vs oldu ama uzun uzun anlatmama gerek olmayan talihsizlikler yaşadım. Şimdi ön muhasebe kursuna yazıldım ve SMMM sınavlarına girmeyi düşünüyorum. Ne dersiniz çok mu geç kaldım? Hiçbir şeyi başaramamış gibi hissediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum.

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