Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Ocak 2025 15:38
emekli maaşı

merhaba 18 yıllı memur ; memuriyet başlagıcı 2007; tekniner statüsünde. e devletten emekli maaşı hesaplama portalında görünen maaşı 12.490 tl. şu anda. bu nasıl bir hesap arkadaşlar nasıl olabilir; bunun doğrusunu nereden ne şekilde öğrenebiliriz acaba ?

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