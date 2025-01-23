KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


23 Ocak 2025 16:07
Tcdd taşımacılıkta mühendis olmak

Merhabalar bu alımda olmadı ama %80 temmuzda atanacağım. Atanacağım kurum TCDD taşımacılık bu kurum hakkında düşünceleriniz nelerdir

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