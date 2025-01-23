Antalya KAŞ hakkında

kaş merkezi çok küçük bir yer. nisan ayından sonra turist nüfusuyla kalabalıklaşıyor. hastane merkez dışında yürüme mesafesinde değil. butik otellerin arasında da polis merkezi amirliği var. bekar biri için yaşanabilir ama çocuklu bir aile için Antalya merkezden çok uzak ve imkanlar biraz kısıtlı olabilir.

kaş merkezi çok küçük bir yer. nisan ayından sonra turist nüfusuyla kalabalıklaşıyor. hastane merkez dışında yürüme mesafesinde değil. butik otellerin arasında da polis merkezi amirliği var. bekar biri için yaşanabilir ama çocuklu bir aile için Antalya merkezden çok uzak ve imkanlar biraz kısıtlı olabilir.