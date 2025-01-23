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Editörler : supporters.


23 Ocak 2025 16:41
Antalya KAŞ hakkında

Merhabalar doğuda Polis Memuru olarak görev yapmaktayım, Antalya ve Kaş ilçesi ile ilgili fikirlerini, önerileriniz okumak isterim. Tek maaşlıyım, kalabalıktan uzak bi ilçe olsun istyorum. Eğitim, hastane ve alış veriş vs


aant07
Aday Memur
23 Ocak 2025 17:47
kaş merkezi çok küçük bir yer. nisan ayından sonra turist nüfusuyla kalabalıklaşıyor. hastane merkez dışında yürüme mesafesinde değil. butik otellerin arasında da polis merkezi amirliği var. bekar biri için yaşanabilir ama çocuklu bir aile için Antalya merkezden çok uzak ve imkanlar biraz kısıtlı olabilir.
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