Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


23 Ocak 2025 16:54
İBB ve İlçe Belediyelerde Çalışan İmkanları Nedir?

Merhaba arkadaşlar

İBB de veya çevre ilçeler de çalışma şartları nedir, mesai saati olsun, maaşları olsun, hakları ve imkanları nelerdir ? SDS nedir ve her ay yatan bir şey mi ? Bayram ikramiyesi veya yan haklar nelerdir ?

Çok Yazılan Konular

Yeni Kadroya Geçmiş Belediye Personelinin Başka Kuruma Tayini Mümkün mübelediye başkanı sözleşmeli memur alımı yapabilir mi ? Kurumlararası geçiş (Bakanlıktan Belediyeye) ve ünvan değişikliği hk.Dilekçe örneğiMahalli İdarelerde Sözleşmeli İken Kadroya Geçenlerin Nakil YasağıProgramcı kadrosu mu Çözümleyici Kadrosu mu?

Sözlük

galeyan 1 Kar yağınca mutlu olanlar 2 psikolojik hastalıkların nedeni 2 toplumsal duyarlılık 1 kumanda kavgası 2 çıtayı alçaltmak 1 en dokunaklı film sahnesi 4 lara croft 1 Pinhan 1 perşembe değil,çarşambaertesi olmalıydı 1

Son Haberler

MSB 'kışlasız bedelli askerlik' iddialarını yalanladıTrafik kazalarında olay yerini terk etmek suç olacakElazığ Valiliği'nden maden ocağında yaşanan kazaya dair açıklamaEmekli ikramiyesiyle aldığı ev, eşi ve kızına mezar olduMehdinin askeri olduğunu iddia eden üfürükçü tutuklandı

Editörün Seçimi

Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemi